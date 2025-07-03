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12:53, 3 июля 2025Экономика

Российским дачникам раскрыли единственный способ спасти урожай от птиц

Агроном Воробьев: Только защитная сетка поможет спасти урожай на даче от птиц
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Специальная защитная сетка — единственный рабочий метод спасти урожай на даче от птиц. Способ уберечь посадки от скворцов, дроздов и ворон раскрыл россиянам биолог, агроном Михаил Воробьев в беседе с «Москвой 24».

Специалист посоветовал укрыть сеткой грядки и деревья. Выбирать лучше полотно с мелкими ячейками, в которые птицы не смогут просунуть голову. Другой популярный способ отпугивать птиц — развесить блестящие и шумящие предметы на участке — сработает не так эффективно, убежден Воробьев.

«Птицы очень быстро ко всему этому антуражу привыкают и буквально через несколько дней продолжают есть урожай. Не особо помогают и звуковые отпугиватели, имитирующие голоса хищных птиц», — заключил агроном.

Ранее россиянам назвали лучшие способы борьбы с сорняками на дачном участке. Одними из эффективных методов эксперты назвали мульчирование и окучивание.

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