Названы лучшие способы борьбы с сорняками на даче

Агроном Викулов: В борьбе с сорняками на даче поможет мульчирование

В борьбе с сорняками на даче помогут мульчирование и ряд других способов. О самых эффективных методах рассказал агроном и специалист в сфере сельского хозяйства Владимир Викулов в беседе с газетой «ВЗГЛЯД».

По словам Викулова, при выборе способа важно учитывать, где завелись сорняки: на грядке или на участке в целом. Однако в любом случае не стоит в первую очередь использовать химию — она не всегда бывает безопасной.

Если сорняки выросли на грядках, бороться с ними нужно начинать осенью, после уборки последнего урожая и до начала заморозков. Грядки необходимо перекопать так, чтобы остались крупные глыбы земли, и оставить на зиму. Таким образом удастся уничтожить мелкие корневища, семена и проростки сорняков.

На больших площадях для борьбы с вредоносными растениями можно использовать картофель. Его нужно окучивать по два-три раза, что и препятствует распространению сорняков. Также поможет мульчирование или укрытие растений темной дышащей тканью — последний метод подойдет и для грядок. «Но есть более известный и простой способ избавления больших территорий от сорняков — сидераты (растения, которые высаживаются с целью улучшения почвы)», — отметил Викулов.

Ранее Викулов призвал дачников спасать от затяжных дождей перец, баклажаны, томаты и клубнику.