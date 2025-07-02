Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:35, 2 июля 2025Экономика

Названы лучшие способы борьбы с сорняками на даче

Агроном Викулов: В борьбе с сорняками на даче поможет мульчирование
Александра Качан (Редактор)

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

В борьбе с сорняками на даче помогут мульчирование и ряд других способов. О самых эффективных методах рассказал агроном и специалист в сфере сельского хозяйства Владимир Викулов в беседе с газетой «ВЗГЛЯД».

По словам Викулова, при выборе способа важно учитывать, где завелись сорняки: на грядке или на участке в целом. Однако в любом случае не стоит в первую очередь использовать химию — она не всегда бывает безопасной.

Если сорняки выросли на грядках, бороться с ними нужно начинать осенью, после уборки последнего урожая и до начала заморозков. Грядки необходимо перекопать так, чтобы остались крупные глыбы земли, и оставить на зиму. Таким образом удастся уничтожить мелкие корневища, семена и проростки сорняков.

На больших площадях для борьбы с вредоносными растениями можно использовать картофель. Его нужно окучивать по два-три раза, что и препятствует распространению сорняков. Также поможет мульчирование или укрытие растений темной дышащей тканью — последний метод подойдет и для грядок. «Но есть более известный и простой способ избавления больших территорий от сорняков — сидераты (растения, которые высаживаются с целью улучшения почвы)», — отметил Викулов.

Ранее Викулов призвал дачников спасать от затяжных дождей перец, баклажаны, томаты и клубнику.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские войска открыли прямую дорогу на Сумы

    Известная телеведущая назвала безвкусной свадьбу миллиардера Безоса в Венеции

    Суд определился со сбежавшим из-за взятки экс-замглавы российского города

    Хлопающих створками и «взлетающих» гребешков показали в России

    В России раскрыли положение армий в зоне СВО

    Мэр Хиросимы осудил Трампа за отсылку к ядерным бомбардировкам

    На Западе предсказали кризис на Украине к концу лета из-за остановки помощи США

    17-летний россиянин выпал из окна высотки и не выжил

    Зеленский лишил киевского митрополита украинского гражданства

    Макрон попросил совета у Путина по одному вопросу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости