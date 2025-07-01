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12:48, 1 июля 2025Экономика

Дачников призвали быстрее спасать ряд растений от затяжных дождей

Агроном Викулов: Томаты и клубнику нужно спасать от затяжных дождей
Александра Качан (Редактор)

Фото: AStolnik / Shutterstock / Fotodom

Перец, баклажаны, томаты и клубнику в первую очередь следует спасать от затяжных дождей. Такой совет дачникам дал агроном Владимир Викулов, передает «Москва 24».

По словам эксперта, при обильных осадках прежде всего страдают растения семейства пасленовых (перец, баклажаны, томаты). На избыток влаги эти культуры отвечают активным вегетативным ростом, поэтому во время дождей нужно своевременно удалять боковые побеги — иначе все силы растения уйдут на них, а не на развитие плодов. Кроме того, важно убирать нижние листья, способствующие распространению заболеваний.

Викулов предупредил, что даже овощи семейства крестоцветных (капуста, брокколи), которые любят влагу, плохо переносят застойную воду. «Если они постоят в ней два-три дня, их корни просто умрут, и растение погибнет. Поэтому возле всех грядок в огороде необходимо прокопать дренажные канавки для оттока воды», — посоветовал эксперт.

Он также рекомендовал обратить особое внимание на растения, которые активно плодоносят, в том числе клубнику. В условии дождей на ней начнет развиваться грибковое заболевание. Чтобы избежать этого, следует приподнимать ягоды, не давая им касаться земли. Сделать это можно, например, с помощью мульчи или соломы.

Помимо этого, в дождливую погоду активно размножаются слизни, поэтому важно не забывать о борьбе со вредителями.

Ранее юрист Наталья Шалуба напомнила россиянам, что за использование запрещенных химикатов на дачном участке можно получить штраф.

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