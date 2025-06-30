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17:35, 30 июня 2025Экономика

Дачников предупредили об одном виде штрафов

Шалуба: За использование запрещенных химикатов дачникам грозит штраф
Александра Качан (Редактор)

Фото: Sergey Dudikov / Shutterstock / Fotodom

За использование запрещенных химикатов на дачном участке можно получить штраф. Об этом россиянам напомнила управляющий партнер компании Veritas Lex, президент Правового центра ADVOLOGIA Наталья Шалуба, передают «Известия».

По ее словам, законодательство строго регулирует применение пестицидов и агрохимикатов. Нарушителям грозит штраф от тысячи до 2 тысяч рублей, а в случае, если химикаты привели к загрязнению почвы, нанесли серьезный вред растениям, животным или пчелам — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.

Шалуба добавила, что использовать можно только средства, внесенные в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов. Проверить наличие препарата в списке можно на официальном сайте каталога.

Эксперт рекомендовала покупать химикаты только в официальных магазинах, сохранять упаковку и чеки, а также обращать внимание на наличие необходимой информации на русском языке. Остатки химикатов нельзя сливать в колодцы или водоемы — это могут посчитать порчей земли и привлечь к ответственности.

Ранее доцент кафедры статистики РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Лебединская заявила, что россияне с дачей могут зарабатывать на загородном участке 50-60 тысяч рублей в месяц.

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