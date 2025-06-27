Россиянам назвали способ превратить дачу в «золотую жилу»

Экономист Лебединская: Дача поможет заработать 50-60 тысяч рублей в месяц

Россияне, у которых есть дача, могут зарабатывать с ее помощью 50-60 тысяч рублей в месяц. Способ превратить загородный участок в «золотую жилу» назвала доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская, пишет «Газета.ru».

Один из способов получить дополнительный доход — сдавать дачу в аренду посуточно за 5-15 тысяч рублей за ночь или на долгий срок за 50-60 тысяч рублей в месяц. Те, у кого на участке стоит хороший коттедж, могут заработать еще больше — примерно 150 тысяч рублей.

Помимо этого, можно зарабатывать на продаже рассады. По оценке экономиста, в стандартной теплице три на шесть метров можно вырастить до 180 корней рассады томатов. Лебединская уточнила, что, если продавать растения по средней цене, выручка может достигать 12,6 тысячи рублей. После продажи рассады можно на то же место снова посадить томаты, но уже для продажи самих плодов. Тогда можно получить дополнительные 72 тысячи рублей выручки, уточнила эксперт.

Ранее специалисты подсчитали, что обустройство дачного участка в России обойдется в среднем в 51 тысячу рублей. В эту сумму входят расходы на создание живой изгороди, конструкция длиной 20 метров обойдется более чем в 30 тысяч рублей, в зависимости от вида и высоты саженцев.