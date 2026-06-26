Соседи поймали обворовавшего пожилую женщину преступника и поставили ему клеймо

В Индии жители деревни поймали и поставили вору клеймо раскаленной проволокой

В индийском штате Мадхья-Прадеш жители деревни поймали преступника, который обворовал пожилую женщину, и поставили ему клеймо раскаленной проволокой. Об этом сообщает The Times of India.

Около одиннадцати часов вечера во вторник, 23 июня, Говинд Верма проник в дом 90-летней Джатан Бай Сондхии в деревне Харпарас. Пока женщина спала, вор снимал с ее рук и ног серебряные браслеты и другие украшения. Когда Сондхия проснулась и подняла крик, вор скрылся.

На следующий день соседи Сондхии нашли преступника недалеко от деревни. Они связали его, избили и привязали к трактору. Затем девушка принесла раскаленную проволоку, которой вора заклеймили. Все это жители Харпарас снимали на камеры мобильных телефонов. После экзекуции Верму передали полиции.

Вскоре после того, как видео с издевательствами над вором попало в сеть, были также задержаны четыре человека, которых посчитали зачинщиками расправы. Какое наказание им может грозить, не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Таиланде задержали вора, который обворовал легендарный буддийский храм Ват Пхо. Мужчина заявил, что перед кражей применил заклинание невидимости, но оно не сработало.