Заклинание невидимости подвело вора в легендарном храме

В Таиланде мужчина произнес заклинание невидимости перед кражей из храма и попался

В Таиланде задержали вора, который обворовал легендарный буддийский храм Ват Пхо на две тысячи батов (4,5 тысячи рублей). Об этом сообщает Mothership.

Полиция Бангкока арестовала 43-летнего охранника Ратчатхана 3 июня за кражу из храма ящиков для пожертвований. 30 мая камеры видеонаблюдения внутри Ват Пхо запечатлели, как мужчина с головой, обмотанной белой тканью, вынес два ящика через входную дверь. Позже их обнаружили разбитыми в одном из помещений.

Сопоставив видео с разных камер, следователи быстро опознали Ратчатхана и задержали. Мужчина признался в краже и заявил, что заранее извинился перед духами, а также произнес заклинание невидимости, но оно подвело его. Также выяснилось, что ранее Ратчатхан уже отбывал тюремный срок за воровство в другой провинции. В Бангкок он переехал после освобождения.

Ват Пхо — первый буддийский храм на территории Бангкока. Он был построен в XII веке, является одной из самых почитаемых буддийских святынь и входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

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