Менеджер супермаркета задержал серийного вора шампанского и лишился работы

В Великобритании менеджер супермаркета задержал вора и лишился работы

В Великобритании проработавший 15 лет в сети супермаркетов Sainsbury’s менеджер задержал вора и лишился работы. Об этом сообщает радио LBC.

Инцидент произошел в декабре 2025 года. 34-летний Гэри Макартур из Лондона должен был закончить смену, однако задержался, так как охраннику его супермаркета стало плохо. Мужчина чувствовал себя неважно весь день и был очень бледен, а затем у него случился инсульт на рабочем месте. Макартур оказал ему первую помощь, дождался скорой и потом остался, чтобы помочь сотрудницам.

Вскоре его вызвали в зал, так как там объявился агрессивный мужчина, который ранее уже крал из магазина шампанское. Вор попытался сделать это снова. Макартур вывел его из магазина, но потом увидел в кустах рядом с дверью сумку, набитую ворованными продуктами. Преступник стал вести себя агрессивно и кидаться бутылками в сотрудников супермаркета. В итоге Макартур вместе с одним из покупателей скрутил дебошира и передал его полиции. Однако в марте руководство Sainsbury’s уволило менеджера за «грубое нарушение трудовой дисциплины».

В компании заявили, что Макартур должен был выступать в роли «визуального средства сдерживания» и не вступать в прямой контакт с вором. Мужчина подал апелляцию в апреле и проиграл. В августе 2025-го Макартур уже получал предупреждение за конфликт с вором. В схватке с другим преступником менеджер лишился зуба. Он сказал, что не может спокойно смотреть на безнаказанные действия воров. В Sainsbury’s заявили, что ловить преступников должны полицейские, а не сотрудники супермаркета.

