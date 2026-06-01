23:17, 1 июня 2026

Небензя рассказал о необходимости инцидента с дроном в Румынии для Европы

Марина Совина
Фото: Алексей Алексеев / РИА Новости

Инцидент с дроном в Румынии нужен Европе, чтобы хоть как-то аргументировать свои воинственные заявления в отношении РФ. С таким заявлением выступил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что объективное расследование инцидента в Румынии должно подразумевать передачу обломков дрона России для экспертизы.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что принадлежность беспилотного летательного аппарата, упавшего на территории Румынии, невозможно установить без проведения экспертизы. Он заверил, что Россия готова провести объективное расследование инцидента и дать оценку произошедшего в случае, если ей будут переданы обломки упавшего дрона.

