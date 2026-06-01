Падение дрона в Румынии связали с обращением Зеленского

Небензя: Инцидент с падением БПЛА в Румынии не зря произошел после обращения Зеленского

Россия полагает, что есть связь между падением БПЛА в Румынии и тем, что накануне президент Украины Владимир Зеленский обратился к американскому лидеру Дональду Трампу с заявлением о нехватке ПВО. На это обратил внимание постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании СБ организации, его слова приводит РИА Новости.

«Считаем неслучайным, что инцидент с дроном произошел на следующий день после обращения Зеленского к Трампу с просьбой предоставить ракеты к американской системе ПВО Patriot и его публичных стенаний о том, что в Вашингтоне оставляют без внимания его требования», — подчеркнул дипломат.

Ранее сообщалось, что ни представители Белого дома, ни конгрессмены не ответили на просьбу Зеленского увеличить поставки боеприпасов. Вооруженные силы республики, признался украинский лидер, сильно зависят от США в этой сфере.

Беспилотник упал на многоэтажный дом в городе Галаце, расположенном недалеко от границы с Одесской областью. Пострадали два человека. Как заявил президент Румынии Никушор Дан, БПЛА летел над территорией Украины, но изменил траекторию из-за работы средств противовоздушной обороны.