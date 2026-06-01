Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:49, 1 июня 2026Мир

Падение дрона в Румынии связали с обращением Зеленского

Небензя: Инцидент с падением БПЛА в Румынии не зря произошел после обращения Зеленского
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: MFA Russia / Global Look Press

Россия полагает, что есть связь между падением БПЛА в Румынии и тем, что накануне президент Украины Владимир Зеленский обратился к американскому лидеру Дональду Трампу с заявлением о нехватке ПВО. На это обратил внимание постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании СБ организации, его слова приводит РИА Новости.

«Считаем неслучайным, что инцидент с дроном произошел на следующий день после обращения Зеленского к Трампу с просьбой предоставить ракеты к американской системе ПВО Patriot и его публичных стенаний о том, что в Вашингтоне оставляют без внимания его требования», — подчеркнул дипломат.

Ранее сообщалось, что ни представители Белого дома, ни конгрессмены не ответили на просьбу Зеленского увеличить поставки боеприпасов. Вооруженные силы республики, признался украинский лидер, сильно зависят от США в этой сфере.

Беспилотник упал на многоэтажный дом в городе Галаце, расположенном недалеко от границы с Одесской областью. Пострадали два человека. Как заявил президент Румынии Никушор Дан, БПЛА летел над территорией Украины, но изменил траекторию из-за работы средств противовоздушной обороны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Над Крымом сработали системы ПВО

    Мошенники начали обманывать россиян с помощью плановых отключений горячей воды

    Стало известно о начале массированной атаки на Украину

    Раскрыты сроки наступления 30-градусной жары в Москве

    В российском регионе мужчина погиб из-за атаки ВСУ

    Падение дрона в Румынии связали с обращением Зеленского

    Начальника продовольственного управления Минобороны РФ отправили в СИЗО

    Метеоролог оценил московскую погоду в мае

    Небензя осудил реакцию Запада на теракт в Старобельске

    Желающих выступить в трейловом забеге в Литве россиян обяжут бежать под флагом Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok