Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:28, 26 июня 2026Экономика

Россиянам назвали способ борьбы с недобросовестной УК

Депутат Свищев: Недобросовестную УК можно сменить
Александра Качан (Редактор)

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Россияне имеют право сменить недобросовестно выполняющую свои обязанности управляющую компанию (УК). О том, как это сделать, рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев в беседе с ОСН.

Досрочно расторгнуть договор с УК можно в том случае, если организация не выполняет свои обязанности — например, не очищает территорию дома от снега, игнорирует обращения жильцов или заливает подвал. Для этого необходимо собрать доказательства, провести общее собрание жильцов, оформить протокол с результатами голосования за смену УК с причинами, а затем уведомить организацию о расторжении договора. После необходимо выбрать новую компанию и сообщить о решении в ГЖИ и муниципалитет.

Депутат отметил, что если старая УК отказывается расторгать договор или не предоставляет доступ к техдокументации, это считается нарушением. В таком случае стоит пожаловаться в ГЖИ.

Ранее юрист Алла Георгиева назвала способы борьбы с вечным ремонтом у соседей. По ее словам, в этом поможет обращение в полицию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «СБУ поручено три задачи». Зеленский объявил о 40-дневной операции против России. Что о ней известно?

    Трамп снова пригрозил ЕС

    Названы правила установки бассейна на даче

    Женщина узнала о своей смерти из письма

    Россиян предупредили о росте риска рака из-за одного бокала вина в день

    Минобороны выпустило заявление о боестолкновениях над Крымом, приграничьем и Черным морем

    Анна Семенович показала фото в бикини и вызвала споры в сети

    Оценены шансы Новой Зеландии сотворить сенсацию в матче против Бельгии на чемпионате мира

    В КНДР испытали дальнобойную гаубицу

    Наряды выпускников из Осетии взорвали соцсети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok