Россиянам назвали способ борьбы с недобросовестной УК

Депутат Свищев: Недобросовестную УК можно сменить

Россияне имеют право сменить недобросовестно выполняющую свои обязанности управляющую компанию (УК). О том, как это сделать, рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев в беседе с ОСН.

Досрочно расторгнуть договор с УК можно в том случае, если организация не выполняет свои обязанности — например, не очищает территорию дома от снега, игнорирует обращения жильцов или заливает подвал. Для этого необходимо собрать доказательства, провести общее собрание жильцов, оформить протокол с результатами голосования за смену УК с причинами, а затем уведомить организацию о расторжении договора. После необходимо выбрать новую компанию и сообщить о решении в ГЖИ и муниципалитет.

Депутат отметил, что если старая УК отказывается расторгать договор или не предоставляет доступ к техдокументации, это считается нарушением. В таком случае стоит пожаловаться в ГЖИ.

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