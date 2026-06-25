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12:22, 25 июня 2026Экономика

Россиянам назвали способы борьбы с вечным ремонтом у соседей

Юрист Георгиева: Бороться с постоянно делающими ремонт соседями нужно при помощи полиции
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Srdjan Randjelovic / Shutterstock / Fotodom

Бороться с постоянно делающими ремонт соседями нужно посредством диалога, а если не поможет — при помощи полиции. Способы избавиться от вечного шума назвала россиянам юрист Алла Георгиева, ее слова передает «Москва 24».

По словам специалистки, соседи могут просто не знать, что мешают, или быть не в курсе установленных временных ограничений по шуму. Если разговором не удастся решить проблему, можно вызвать полицейских, чтобы они зафиксировали нарушение.

Юрист также посоветовала заранее договориться со свидетелями и записать на видео исходящие звуки — важно зафиксировать дату и время. Также с жалобой на ремонт в соседних квартирах можно обратиться в Роспотребнадзор и в жилищную инспекцию.

Ранее россиянам рассказали, что делать, если неудобства причиняет шум от кондиционера соседей. Для этого необходимо обратиться в управляющую компанию, чтобы та проверила законность установки оборудования.

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