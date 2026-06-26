Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:11, 26 июня 2026Экономика

В российском регионе школьника засосало в яму с мокрым песком

В ЯНАО десятилетнего мальчика засосало в яму с мокрым песком
Виктория Клабукова

Фото: Dizzy_Studio / Shutterstock / Fotodom

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) десятилетнего мальчика засосало в яму. Детали произошедшего приводит портал Ura.ru.

Инцидент произошел в 3-м микрорайоне города Губкинский за остановкой «Проспект Губкина». Школьник по пояс провалился в яму на месте снесенного дома и оказался не в силах выбраться оттуда самостоятельно. Не смог вытянуть мальчика и его друг — из-за предпринятых усилий ситуация лишь усугубилась, и ребенка утянуло еще глубже. Как оказалось, снаружи грунт, которым засыпали котлован, напоминал сухую глину, но внутри песок смешался с водой, создав ловушку. К счастью, на место вовремя прибыли экстренные службы. Первые попытки вытащить мальчика не увенчались успехом, тогда спасатели решили использовать страховочную обвязку. Школьника пришлось выкапывать вручную, чтобы случайно не травмировать лопатами. Операция заняла порядка 20 минут, ребенок оказался невредим.

Ранее аналогичное происшествие случилось в Дагестанских Огнях. По пути в школу школьник увяз в грязи и собственными силами выбраться не смог. На помощь ему пришли прохожие, услышавшие детский плач. В другом российском регионе, Нижегородской области, мальчика засосало в двухметровую яму с грязью, когда он катался на велосипеде. Ребенок долго звал на помощь. Когда мальчика заметили прохожие, он уже начал синеть.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «СБУ поручено три задачи». Зеленский объявил о 40-дневной операции против России. Что о ней известно?

    Трамп снова пригрозил ЕС

    Названы правила установки бассейна на даче

    Женщина узнала о своей смерти из письма

    Россиян предупредили о росте риска рака из-за одного бокала вина в день

    Минобороны выпустило заявление о боестолкновениях над Крымом, приграничьем и Черным морем

    Анна Семенович показала фото в бикини и вызвала споры в сети

    Оценены шансы Новой Зеландии сотворить сенсацию в матче против Бельгии на чемпионате мира

    В КНДР испытали дальнобойную гаубицу

    Наряды выпускников из Осетии взорвали соцсети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok