В российском регионе школьника засосало в яму с мокрым песком

В ЯНАО десятилетнего мальчика засосало в яму с мокрым песком

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) десятилетнего мальчика засосало в яму. Детали произошедшего приводит портал Ura.ru.

Инцидент произошел в 3-м микрорайоне города Губкинский за остановкой «Проспект Губкина». Школьник по пояс провалился в яму на месте снесенного дома и оказался не в силах выбраться оттуда самостоятельно. Не смог вытянуть мальчика и его друг — из-за предпринятых усилий ситуация лишь усугубилась, и ребенка утянуло еще глубже. Как оказалось, снаружи грунт, которым засыпали котлован, напоминал сухую глину, но внутри песок смешался с водой, создав ловушку. К счастью, на место вовремя прибыли экстренные службы. Первые попытки вытащить мальчика не увенчались успехом, тогда спасатели решили использовать страховочную обвязку. Школьника пришлось выкапывать вручную, чтобы случайно не травмировать лопатами. Операция заняла порядка 20 минут, ребенок оказался невредим.

Ранее аналогичное происшествие случилось в Дагестанских Огнях. По пути в школу школьник увяз в грязи и собственными силами выбраться не смог. На помощь ему пришли прохожие, услышавшие детский плач. В другом российском регионе, Нижегородской области, мальчика засосало в двухметровую яму с грязью, когда он катался на велосипеде. Ребенок долго звал на помощь. Когда мальчика заметили прохожие, он уже начал синеть.