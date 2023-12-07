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16:26, 7 декабря 2023Среда обитания

В российском городе увязший в грязи мальчик попал на видео

В Дагестанских Огнях школьник увяз в грязи и попал на видео

В Дагестанских Огнях мальчик по пути в школу увяз в грязи и не мог выбраться. Видео опубликовал Telegram-канал Mash.

Ситуация произошла в паре шагов от дома. Рыдания школьника услышали местные жители и пришли на помощь. Несколько дней подряд в городе льет дождь. На улицах образовались слякоть и непроходимые лужи. Температура колеблется от плюс 7 до плюс 10 градусов.

Ранее в другом российском регионе, Нижегородской области, катавшегося на велосипеде мальчика засосало в двухметровую яму с грязью. Ребенок долго звал на помощь. Он уже начал синеть, когда его увидели прохожие и принялись вызволять.

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      Виктория Клабукова
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