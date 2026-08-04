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05:00, 4 августа 2026Бывший СССР

Украинский экономист объяснил невозможность победить коррупцию в стране

Экономист Кущ: Победить коррупцию на Украине невозможно, она стала частью системы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash.com

Украинский экономист Алексей Кущ в беседе с журналисткой Натальей Влащенко объяснил, почему победить коррупцию на Украине невозможно.

«Когда говорят о борьбе с коррупцией, это звучит достаточно смешно, потому что коррупция — это не баг системы, как говорят программисты, это фича. Никакая борьба с коррупцией у нас вообще невозможна. Коррупция — есть сама система», — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что на Украине идет имитация борьбы с коррупцией, поскольку все процессы выстроены на коррупционных схемах, и при реальной попытке искоренения этого явления все они рухнут.

Кущ объяснил, что при высокой коррупции она становится дешевле. Например, если в правительстве взятки берет один депутат, они будут очень дорогими, а если девять из десяти — значительно дешевле. Если же в такой системе появляется честный человек, отказывающийся участвовать в коррупционных схемах, его либо выдавят, либо переиначат, сделав частью себя.

Ранее сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич назвал кадровые перестановки на Украине дракой бульдогов под ковром. Политик заявил, что в настоящий момент на Украине царит хаос, разгул и коррупция. Отставки и назначения, по его мнению, являются видимым следствием борьбы за власть.

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