Вероятность появления у Ирана ядерного оружия оценили

Востоковед Григорий Лукьянов: Консенсуса по ядерному оружию в Иране пока нет

Консенсус по возможности появления у Ирана ядерного оружия в руководстве страны отсутствует. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, заместитель декана восточного факультета Государственного академического университета гуманитарных наук (ГАУГН) Григорий Лукьянов.

«Консенсуса по вопросу ядерного оружия пока нет», — подчеркнул он.

По словам востоковеда, власти Ирана понимают, что создание ядерного оружия — чрезвычайно трудозатратный проект, который особенно сложно осуществить в условиях внешнего давления и санкций. А на данный момент много ресурсов направляются в сферу конвенциональных вооружений, добавил эксперт.

Ранее Григорий Лукьянов объяснил выживаемость исламского режима в Иране. По его мнению, ключевую роль в этом играет идеология страны.