БПЛА атаковали Воронежскую область

Губернатор Гусев сообщил об уничтожении трех беспилотников над Воронежской областью

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 4 августа попытались атаковать территорию Воронежской области. Подробности ночной атаки раскрыл губернатор региона Александр Гусев в Telegram.

«Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над тремя районами региона были обнаружены и уничтожены три беспилотных летательных аппарата», — говорится в сообщении. Как уточнил чиновник, информация о пострадавших не поступала, о разрушениях также не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти сбито 15 БПЛА, зафиксировано повреждение в складской зоне.