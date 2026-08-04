Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:18, 4 августа 2026Россия

БПЛА атаковали Воронежскую область

Губернатор Гусев сообщил об уничтожении трех беспилотников над Воронежской областью
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 4 августа попытались атаковать территорию Воронежской области. Подробности ночной атаки раскрыл губернатор региона Александр Гусев в Telegram.

«Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над тремя районами региона были обнаружены и уничтожены три беспилотных летательных аппарата», — говорится в сообщении. Как уточнил чиновник, информация о пострадавших не поступала, о разрушениях также не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти сбито 15 БПЛА, зафиксировано повреждение в складской зоне.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    В МИД назвали условие для переговоров по Украине. Чего Москва ждет от Киева и стран Запада?
    Над российским регионом за ночь сбили порядка 40 беспилотников
    Трамп оценил доходы нефтяных компаний в США
    Объявлены сроки появления в России новой модели Evolute
    Москалькова назвала атаку ВСУ на Геленджик актом неоправданной агрессии
    В Ленобласти при атаке беспилотников пострадал человек
    «Целый ряд форматов». Стало известно о трех вариантах перемирия Зеленского
    Три беспилотника сбили над Тульской областью
    Названы причина отказа Трампа поставлять ракеты Patriot Украине
    Названы улучшающие работу мозга повседневные привычки
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok