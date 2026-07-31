Названа опасность постоянного ношения кроссовок и кед

Эксперт Лялина: Постоянное ношение кроссовок и кед может навредить здоровью

Носить кроссовки и кеды постоянно не всегда полезно, заявила и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина. В беседе с «Лентой.ру» она отметила, что у такого выбора есть и плюсы, и минусы.

«Польза заметна, когда речь идет о качественной паре с продуманной конструкцией. Важный плюс — анатомическая подошва: она помогает поддерживать естественный свод стопы и смягчает удары при каждом шаге. Поэтому хорошие кроссовки особенно актуальны для тех, кто ведет активный образ жизни, много двигается или подолгу стоит на ногах. При этом важно подбирать модель под конкретную задачу: для бега, тренировок в зале, горных походов или игры в футбол нужны разные варианты — у них отличаются амортизация, фиксация и протектор», — сказала Лялина.

По словам специалиста, стоит учитывать и сезонность: летом уместны легкие дышащие кеды и кроссовки, а в холодную и сырую погоду лучше выбирать утепленные и водонепроницаемые модели. Кроме того, полезно чередовать типы обуви: если стопа постоянно испытывает одну и ту же нагрузку, это не идет ей на пользу.

Есть и откровенно неподходящие варианты. Например, кеды с плоской подошвой не дают нужной поддержки свода стопы — а это повышает риск развития плоскостопия и может провоцировать боли не только в стопах, но и в коленях, спине Ирина Лялина и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения

«Особого внимания заслуживают модели с резиновой подошвой, синтетическими вставками и слабой вентиляцией. Да, они неплохо защищают от дождя и выглядят практично, но долго в них ходить не стоит: уже через два часа в такой обуви заметно усиливается потливость, а это создает благоприятные условия для появления мозолей и грибковых поражений кожи. Со временем такие кроссовки теряют амортизирующие свойства и деформируются — в итоге они не просто перестают быть удобными, но и начинают вредить суставам и позвоночнику из-за неправильной нагрузки», — отметила Лялина.

Если есть особенности строения стопы, например, плоскостопие, высокий подъем, вальгусная деформация, то обычные кроссовки могут не подойти. В таких случаях лучше выбирать ортопедические модели и обязательно чередовать их с другой обувью. Кеды в подобной ситуации стоит надевать лишь на короткое время либо использовать вместе с ортопедическими стельками — это поможет снизить риски для здоровья стоп и опорно-двигательного аппарата, добавила специалист.

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