Раскрыта судьба организаторов смертельной экскурсии с ребенком на российском курорте

В Сочи организаторы экскурсии на УАЗе, где погиб ребенок, получили сроки

В Сочи Лазаревский районный суд вынес приговор двум организаторам смертельной экскурсии с ребенком на УАЗе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Фигуранты — водитель Сергей Крбашян и организатор Аркадий Кешешян. Они возили туристов на технически неисправной машине и не проводили инструктаж по безопасности. Так, в августе 2025 года, во время поездки по дороге Солохаул — Дагомыс Крбашян не справился с управлением, и автомобиль влетел в ограждение. Жертвами поездки стали два человека, в том числе ребенок. Еще шестеро пострадали.

Крбашян признан виновным по части 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») и части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Он получил 3,5 года лишения свободы в колонии-поселении и лишен прав на 2,5 года.

Кешешян — по части 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Он получил три года в колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что в Сочи полицейские задержали 49-летнего жителя Кропоткина после жалоб женщины на приставания.