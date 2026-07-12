Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:52, 12 июля 2026Силовые структуры

Россиянин на курорте пристал к детям и подрался с их матерью

В Сочи задержали мужчину, приставшего к детям и избившего их мать
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В Сочи полицейские задержали 49-летнего жителя Кропоткина после жалоб женщины на приставания. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

В полицию обратилась жительница Ростова-на-Дону. Она рассказала, что к ее детям пристал незнакомец, после чего устроил с ней драку. Личность мужчины была установлена, в отношении него составили протокол о неповиновению требованию сотрудника полиции. Также он отказался от прохождения медосвидетельствования.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято решение.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке мужчина, напугавший женщину пистолетом, публично извинился.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Умер американский сенатор Линдси Грэм, активно продвигавший антироссийские санкции. С Украины он вернулся за сутки до смерти
    «Аэрофлот» скорректировал расписание из-за погодных условий в российском регионе
    США заявили о готовности обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе
    Россиянина лишили прав из-за свадебного обычая
    Мощный удар трехтонной авиабомбой по позициям ВСУ сняли на видео
    Появились подробности о возможной кандидатуре на пост премьер-министра Украины
    Раскрыты причины отставки правительства Украины
    Агент Головина оценил шансы игрока перейти в «Спартак»
    В Госдуме заступились за употребляющих мармелад в виде червяков детей
    Названа самая полезная для здоровья ягода
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok