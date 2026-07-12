Россиянин на курорте пристал к детям и подрался с их матерью

В Сочи задержали мужчину, приставшего к детям и избившего их мать

В Сочи полицейские задержали 49-летнего жителя Кропоткина после жалоб женщины на приставания. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

В полицию обратилась жительница Ростова-на-Дону. Она рассказала, что к ее детям пристал незнакомец, после чего устроил с ней драку. Личность мужчины была установлена, в отношении него составили протокол о неповиновению требованию сотрудника полиции. Также он отказался от прохождения медосвидетельствования.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято решение.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке мужчина, напугавший женщину пистолетом, публично извинился.