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Силовые структуры
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10:09, 12 июля 2026Силовые структуры

Напугавший до слез россиянку пистолетом мужчина публично извинился

Во Владивостоке мужчина, напугавший женщину пистолетом, публично извинился
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Во Владивостоке мужчина, который напугал до слез женщину пистолетом, публично извинился. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

В полицию обратилась 26-летняя местная жительница. Она рассказала, что к ней подошел незнакомец и стал угрожать пистолетом. Личность была установлена — им оказался 35-летний мужчина. Его задержали и изъяли у него пневматический пистолет.

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Сам фигурант заявил на видео, что больше не будет поступать подобным образом.

Женщина шла за ребенком, когда к ней пристали двое пьяных мужчин. Один из них достал пистолет и, направив его на нее, запретил шевелиться. Второй мужчина наблюдал за происходящим молча и улыбался. Отпустили женщину только после того, как она расплакалась.

Ранее сообщалось, что в Москве суд арестовал на 11 суток мужчину, пристававшего в метро к девушке.

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