Напугавший до слез россиянку пистолетом мужчина публично извинился

Во Владивостоке мужчина, напугавший женщину пистолетом, публично извинился

Во Владивостоке мужчина, который напугал до слез женщину пистолетом, публично извинился. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

В полицию обратилась 26-летняя местная жительница. Она рассказала, что к ней подошел незнакомец и стал угрожать пистолетом. Личность была установлена — им оказался 35-летний мужчина. Его задержали и изъяли у него пневматический пистолет.

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Сам фигурант заявил на видео, что больше не будет поступать подобным образом.

Женщина шла за ребенком, когда к ней пристали двое пьяных мужчин. Один из них достал пистолет и, направив его на нее, запретил шевелиться. Второй мужчина наблюдал за происходящим молча и улыбался. Отпустили женщину только после того, как она расплакалась.

Ранее сообщалось, что в Москве суд арестовал на 11 суток мужчину, пристававшего в метро к девушке.