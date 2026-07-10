Мужчина с пистолетом угрожал женщине около российского детского сада

Во Владивостоке мужчина с пистолетом угрожал женщине у детского сада

Во Владивостоке агрессивный мужчина с пистолетом угрожал женщина около детского сада. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mаsh.

По данным канала, ЧП произошло на улице Часовитина. Женщина шла за ребенком, когда к ней пристали двое пьяных мужчин. Один внезапно достал оружие, направил на нее и запретил шевелиться. Второй мужчина наблюдал за происходящим молча и улыбался. Злоумышленники отпустили женщину только после того, как она расплакалась.

Потерпевшая обратилась в полицию.

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