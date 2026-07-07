Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:28, 7 июля 2026Силовые структуры

Женщина с огромным ножом среди юных россиян-велосипедистов попала на видео

В Ставрополе полиция ищет женщину, пугавшую детей огромным ножом
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Ставрополе женщина с огромным ножом пугала юных велосипедистов и попала на видео. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

На кадрах снято, как женщина в голубых джинсах с большим ножом разговаривает с ребенком на велосипеде.

По данным канала, инцидент произошел во дворе дома на улице 50 лет ВЛКСМ. Там фигурантка угрожала кухонным ножом порезать колеса на велосипедах школьников, которые шумели под окнами.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Фигурантке грозит пять лет колонии. Сейчас ее разыскивает правоохранители.

Ранее сообщалось, что в Москве шатающийся мужчина с ножом у горла зашел в торговый центр (ТЦ) и напугал посетителей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский обратился к НАТО с одним вопросом

    Эффективность ударов по АЗС Украины оценили

    Раскрыто состояние народной артистки России Жемчужной за месяц до смерти

    В США оценили «невероятное вооружение» корейского эсминца

    В российском городе ввели необычную традицию

    Глухой мальчик увлекся игрой, потерялся и нашел родных только спустя 35 лет

    Россиянин похитил пять миллионов рублей при помощи винограда

    Трамп раскрыл причину ухудшения отношений с Мелони

    «Черная вдова» вышла замуж за участника СВО старше себя на 24 года

    Трамп высказался о сделке по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok