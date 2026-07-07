Женщина с огромным ножом среди юных россиян-велосипедистов попала на видео

В Ставрополе полиция ищет женщину, пугавшую детей огромным ножом

В Ставрополе женщина с огромным ножом пугала юных велосипедистов и попала на видео. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

На кадрах снято, как женщина в голубых джинсах с большим ножом разговаривает с ребенком на велосипеде.

По данным канала, инцидент произошел во дворе дома на улице 50 лет ВЛКСМ. Там фигурантка угрожала кухонным ножом порезать колеса на велосипедах школьников, которые шумели под окнами.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Фигурантке грозит пять лет колонии. Сейчас ее разыскивает правоохранители.

Ранее сообщалось, что в Москве шатающийся мужчина с ножом у горла зашел в торговый центр (ТЦ) и напугал посетителей.