Porsche объявил о масштабной ликвидации рабочих мест

Немецкая компания Porsche официально заявила, что до 2035 года ее штат сократится на девять тысяч человек, пишет Reuters. Причиной стала масштабная реорганизация внутри концерна Volkswagen на фоне низких продаж и обострившейся борьбы за покупателя.
Совет директоров и представители трудового коллектива Porsche заключили соглашение, которое предусматривает дополнительное упразднение еще пяти тысяч должностей. Принудительных расторжений договоров при этом удастся избежать: сокращение проведут за счет ухода персонала на пенсию и программ добровольного увольнения.
Ранее в рамках запущенной в компании оптимизации были сокращены 3900 штатных единиц. Еще 500 позиций убрали после назначения нового исполнительного директора Михаэля Ляйтерса, когда он инициировал закрытие нескольких дочерних структур.
Пришедший в начале года на руководящую позицию Ляйтерс получил задачу перезапустить бизнес. К тому моменту продажи на основном и некогда сверхдоходном рынке Китая резко упали, а стратегия по выпуску электромобилей столкнулась с серьезными трудностями.
Одновременно с новостью о сокращениях руководство объявило и о защитных мерах. Производственные площадки получат гарантии занятости на ближайшие пять лет, вплоть до конца 2035 года. Кроме того, компания инвестирует 2,1 миллиарда евро в главный завод в Штутгарте в районе Цуффенхаузен и научно-исследовательский комплекс в Вайсахе.
Ранее Volkswagen ухудшил годовой прогноз по причине обрушения продаж в Китае. Второй по величине автопроизводитель мира теперь ожидает в 2026 году сокращения реализации на три процента относительно прошлогоднего показателя в 321,9 миллиарда.