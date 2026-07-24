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12:20, 24 июля 2026 (обновлено: 12:27, 24 июля 2026)Авто

Европейский автогигант ухудшил годовой прогноз из-за краха продаж в Китае

Из-за обрушения продаж в Китае Volkswagen вынужден уволить еще 50 тысяч сотрудников
Марина Аверкина

Фото: Carmen Jaspersen / Reuters

Volkswagen ухудшил годовой прогноз по причине обрушения продаж в Китае. Второй по величине автопроизводитель мира теперь ожидает в 2026 году сокращения реализации на три процента относительно прошлогоднего показателя в 321,9 миллиарда евро. Прежний прогноз предполагал рост на три процента, пишет Financial Times.

Такие результаты усилили давление на генерального директора автогиганта Оливера Блуме. От него требуют большего ужесточения мер экономии, включая беспрецедентные по масштабу увольнения.

Во втором квартале 2026 года операционная прибыль компании снизилась на 9,5 процента, до 3,5 миллиарда евро. Аналитики ожидали небольшого роста до 3,9 миллиарда евро. Слабые результаты укрепили позиции сторонников радикального сокращения расходов. Ранее предложенная Блуме программа экономии была отклонена наблюдательным советом из-за сильного сопротивления профсоюзов.

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План Блуме предусматривает сокращение еще 50 тысяч рабочих мест по всему миру — это вдвое больше уже согласованного с профсоюзами объема — и остановку четырех заводов в Германии. Программа также включает уменьшение модельного ряда вдвое и продажу непрофильных активов. По словам Блуме, это поможет концерну «стать более инновационным, быстрым, привлекательным и устойчивым, надолго обеспечив успех Volkswagen Group».

Ослабление китайского автомобильного рынка продолжает наносить урон западным производителям. За первую половину 2026 года продажи Volkswagen в Китае рухнули на 31,6 процента. Китайский кризис ударил и по другим немецким брендам. Ранее концерн BMW также резко ухудшил прогноз по прибыли из-за слабого спроса в Китае и последствий военного конфликта в Иране. Автопроизводитель намерен ускорить сокращение тысяч рабочих мест в текущем году.

Ранее стало известно, что экспортные поставки автомобилей и комплектующих из Германии в Китай продолжили многолетнее сокращение. За период с января по май 2026 года их денежный объем снизился более чем на 25 процентов, до 4,7 миллиарда евро. Пик поставок за тот же период пришелся на 2022 год, когда сумма достигала 13,6 миллиарда евро.

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