Мирошник: Мобилизация на Украине является частью сделки с Западом

Мобилизация на Украине не прекратится, так как она является частью сделки Киева с Западом. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что тема мобилизации для Киева очень токсична. По словам дипломата, во Львове местные жители начинают бить сотрудников территориальных центров комплектования (украинский аналог военкомата), а в Киеве — блокируют трассы.

«Это очень неприятные сигналы для правящей верхушки. А отбиться от темы мобилизации они не в состоянии по одной простой причине: потому что это единственное направление, в котором участвует Украина в сделке с Западом. Запад платит, Запад дает вооружение, а Украине нужно поставлять пушечное мясо. Пушечное мясо они расходуют очень эффективно, очень активно», — подчеркнул он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главной задачей нового руководства армией станет усиление насильственной мобилизации. Он также заявил, что Киев должен добиться единства между министерством обороны и военным командованием. По словам политика, из-за этого были уволены министр обороны Михаил Федоров и главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.