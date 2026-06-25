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Силовые структуры
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13:14, 25 июня 2026Силовые структуры

Шатающийся с ножом у горла мужчина попал на видео в торговом центре Москвы

Росгвардия показала видео с мужчиной, пугавшим ножом людей в ТЦ Москвы
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

В Москве шатающийся мужчина с ножом у горла зашел в торговый центр (ТЦ) и напугал посетителей. Видео с ним предоставили «Ленте.ру» в Росгвардии.

На кадрах виден мужчина, который шатающейся походкой идет по ТЦ, приставив себе нож к горлу. С ним беседуют росгвардейцы и продавщица, которой он в итоге отдает нож.

Инцидент произошел в ТЦ на Пятницком шоссе 24 июня. 47-летний москвич угрожал нанести себе опасные для жизни увечья. Очевидцы вызвали полицию и наряд вневедомственной охраны Росгвардии. Прибывшие силовики и бригада скорой помощи уговорили неадекватного мужчину отдать нож и сдаться. С ним разбираются полицейские.

Ранее сообщалось, что в Анапе 12-летний школьник ударил сверстника ножом во время конфликта на детской площадке.

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