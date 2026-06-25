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Силовые структуры
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11:59, 25 июня 2026Силовые структуры

Конфликт школьников на детской площадке российского города закончился поножовщиной

В Анапе 12-летний ребенок ударил ножом сверстника при конфликте у детской площадки
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Анапе 12-летний местный житель во время конфликта на детской площадке ударил сверстника ножом. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Пострадавший получил медицинскую помощь. Его жизни ничего не угрожает.

Конфликт произошел 20 июня. После преступления подросток сбежал. Его личность удалось установить. В отношении матери нападавшего составили административный протокол о неисполнении родительских обязанностей. Материалы по происшествию передали следователям.

Ранее подросток открыл огонь по мужчине на спортивном стадионе в селе Тамбовка.

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