Конфликт школьников на детской площадке российского города закончился поножовщиной

В Анапе 12-летний ребенок ударил ножом сверстника при конфликте у детской площадки

В Анапе 12-летний местный житель во время конфликта на детской площадке ударил сверстника ножом. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Пострадавший получил медицинскую помощь. Его жизни ничего не угрожает.

Конфликт произошел 20 июня. После преступления подросток сбежал. Его личность удалось установить. В отношении матери нападавшего составили административный протокол о неисполнении родительских обязанностей. Материалы по происшествию передали следователям.

Ранее подросток открыл огонь по мужчине на спортивном стадионе в селе Тамбовка.