Подросток открыл огонь по россиянину на стадионе

В Приамурье задержали подростка, открывшего огонь по мужчине на стадионе

Подросток открыл огонь по мужчине на спортивном стадионе в селе Тамбовка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Амурской области.

Предварительно, в один из вечеров 16-летний юноша взял свой пневматический газобаллонный пистолет калибра 4,5 миллиметра и начал стрелять в другого жителя села, который был ему не знаком. Все произошло еще в марте, но о задержании злоумышленника стало известно только сейчас.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 («Хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия») УК РФ.

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