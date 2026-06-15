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Силовые структуры
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12:34, 15 июня 2026Силовые структуры

Россиянин приехал на свадьбу друга и подстрелил гостя

Во Владикавказе мужчина приехал к другу на свадьбу и устроил стрельбу
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Северной Осетии на свадьбе ранили мужчину, полиция разбирается в обстоятельствах происшествия. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным издания, во Владикавказе в банкетном зале на улице Дзусова отмечали свадьбу. В какой-то момент между гостями произошел конфликт, закончившийся дракой со стрельбой. По словам 31-летнего задержанного, он приехал на свадьбу к другу и поссорился с одним из гостей. Они решили выйти один на один, но на стороне гостя выступили его друзья. Тогда-то, как объяснил стрелок, он и взялся за травматический пистолет.

Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве.

Ранее сообщалось, что в Пакистане невеста устроила стрельбу из пистолета на собственной свадьбе.

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