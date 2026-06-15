Россиянин приехал на свадьбу друга и подстрелил гостя

Во Владикавказе мужчина приехал к другу на свадьбу и устроил стрельбу

В Северной Осетии на свадьбе ранили мужчину, полиция разбирается в обстоятельствах происшествия. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным издания, во Владикавказе в банкетном зале на улице Дзусова отмечали свадьбу. В какой-то момент между гостями произошел конфликт, закончившийся дракой со стрельбой. По словам 31-летнего задержанного, он приехал на свадьбу к другу и поссорился с одним из гостей. Они решили выйти один на один, но на стороне гостя выступили его друзья. Тогда-то, как объяснил стрелок, он и взялся за травматический пистолет.

Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве.

Ранее сообщалось, что в Пакистане невеста устроила стрельбу из пистолета на собственной свадьбе.