Невеста неожиданно достала пистолет и устроила стрельбу на свадьбе

В Пакистане невеста устроила стрельбу прямо во время свадебной церемонии. Об этом сообщает издание Pakistan Today.
Инцидент произошел в городе Равалпинди. В разгар собственной свадьбы невеста неожиданно достала пистолет и начала стрелять в воздух.
После сообщений о стрельбе на место происшествия прибыли сотрудники полиции. Пара попыталась скрыться, однако после короткой погони невесту задержали. Жених сумел сбежать, его разыскивают.
У задержанной изъяли пистолет, а на месте происшествия обнаружили патроны и гильзы. На допросе она заявила, что оружие принадлежит мужу. Ни у кого из них нет лицензии на владение оружием.
Ранее сообщалось, что в Турции 23-летний жених не пережил день собственной свадьбы из-за ранений, полученных во время праздничной стрельбы. Молодой человек стал жертвой шальной пули.