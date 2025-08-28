Из жизни
12:14, 28 августа 2025Из жизни

Жених не пережил день свадьбы из-за праздничной стрельбы

В Турции жених скончался после стрельбы на собственной свадьбе
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Tumay Berkin / Reuters

В Турции 23-летний жених не пережил день собственной свадьбы из-за ранений, полученных во время праздничной стрельбы. Об этом сообщает The Guardian.

Али К. был ранен родственницей новоиспеченной жены. Та начала стрелять, когда молодожены возвращались с церемонии бракосочетания домой, и случайно попала в жениха. Его не стало от полученных ран.

Женщину задержали. В ее саду нашли два пистолета без лицензии.

Как отмечает The Guardian, стрельба на свадьбах распространена в северном регионе Турции как праздничная традиция.

Ранее сообщалось, что в Индии во время свадьбы жениха сразил сердечный приступ. Причиной случившегося, по-видимому, были недиагностированные проблемы с сердцем.

