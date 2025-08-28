Жених не пережил день свадьбы из-за праздничной стрельбы

В Турции жених скончался после стрельбы на собственной свадьбе

В Турции 23-летний жених не пережил день собственной свадьбы из-за ранений, полученных во время праздничной стрельбы. Об этом сообщает The Guardian.

Али К. был ранен родственницей новоиспеченной жены. Та начала стрелять, когда молодожены возвращались с церемонии бракосочетания домой, и случайно попала в жениха. Его не стало от полученных ран.

Женщину задержали. В ее саду нашли два пистолета без лицензии.

Как отмечает The Guardian, стрельба на свадьбах распространена в северном регионе Турции как праздничная традиция.

