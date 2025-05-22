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10:49, 22 мая 2025Из жизни

У 25-летнего жениха остановилось сердце в день свадьбы

В Индии жених умер в день свадьбы из-за сердечного приступа
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Unsplash

В Индии жениха сразил сердечный приступ прямо во время свадьбы. Об этом сообщает The Economic Times.

25-летний Правин из города Джамкханди, штат Карнатака, праздновал свадьбу в середине мая. Он повязал невесте мангалсутру — священное ожерелье, символизирующее брачный союз, — и тут же рухнул на пол. По словам очевидцев, жених успел пожаловаться на резкую боль в груди перед тем, как потерял сознание.

Родители Правина попытались спасти сына и быстро доставили его в ближайшую клинику, но врачи констатировали смерть: его сердце остановилось. Причиной случившегося, по-видимому, были недиагностированные проблемы с сердцем.

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Это не первый подобный случай в Индии. 5 мая в штате Уттар-Прадеш у невесты случился сердечный приступ за несколько часов до свадьбы. Девушка убежала в туалет, ощутив дурноту, и не вернулась к гостям.

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