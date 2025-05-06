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21:14, 6 мая 2025Из жизни

Невеста не дожила несколько часов до свадьбы

Lokmat Times: В Индии невеста умерла во время танцев перед свадьбой
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Adnan Abidi / Reuters

В Индии у невесты случился сердечный приступ за несколько часов до свадьбы. Об этом сообщает Lokmat Times.

Трагическое происшествие случилось в понедельник, 5 мая, в деревне Нупур-Пинауни, штат Уттар-Прадеш. Девушка по имени Дикша должна была выйти замуж за своего избранника Саурабха. Перед свадьбой началась традиционная церемония халди, во время которой ближайшие родственники и друзья жениха и невесты наносят им на лица пасту из куркумы. После торжественной части начались танцы.

Вскоре девушка почувствовала себя плохо, убежала в туалет, но обратно не вернулась. Встревоженные родные отправились на поиски и обнаружили Дикшу на полу в ванной без сознания. Медики ничем не смогли помочь девушке. Она не дожила до свадьбы всего несколько часов.

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Как стало известно впоследствии, Дикша страдала от некоего заболевания сердца, от которого проходила курс лечения в Дели. Во время церемонии у нее случился инфаркт.

Ранее сообщалось, что в Пакистане у невесты случился сердечный приступ. Врачи не смогли спасти 20-летнюю девушку.

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