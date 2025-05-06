Невеста не дожила несколько часов до свадьбы

Lokmat Times: В Индии невеста умерла во время танцев перед свадьбой

В Индии у невесты случился сердечный приступ за несколько часов до свадьбы. Об этом сообщает Lokmat Times.

Трагическое происшествие случилось в понедельник, 5 мая, в деревне Нупур-Пинауни, штат Уттар-Прадеш. Девушка по имени Дикша должна была выйти замуж за своего избранника Саурабха. Перед свадьбой началась традиционная церемония халди, во время которой ближайшие родственники и друзья жениха и невесты наносят им на лица пасту из куркумы. После торжественной части начались танцы.

Вскоре девушка почувствовала себя плохо, убежала в туалет, но обратно не вернулась. Встревоженные родные отправились на поиски и обнаружили Дикшу на полу в ванной без сознания. Медики ничем не смогли помочь девушке. Она не дожила до свадьбы всего несколько часов.

Как стало известно впоследствии, Дикша страдала от некоего заболевания сердца, от которого проходила курс лечения в Дели. Во время церемонии у нее случился инфаркт.

Ранее сообщалось, что в Пакистане у невесты случился сердечный приступ. Врачи не смогли спасти 20-летнюю девушку.