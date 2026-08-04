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Силовые структуры
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20:44, 4 августа 2026 (обновлено: 20:54, 4 августа 2026)Силовые структуры

Раскрыт причиненный доверчивым россиянам ущерб от подставных свиданий

В Москве пройдет суд над бандой, заманивавшей мужчин в дорогое кафе
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: sebra / Shutterstock / Fotodom

В Москве пройдет суд над бандой из семи человек — четырех женщин и троих мужчин, которые заманивали мужчин в дорогое кафе и устраивали подставные свидания. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Прокуроры утвердили обвинительное заключение и направили дело в суд. Кафе закрыто. В ходе расследования установлены 10 потерпевших, общий ущерб превысил 250 тысяч рублей.

По версии следствия, девушки знакомились с мужчинами на сайтах знакомств и приглашали их на свидание в определенное кафе на Ленинградском проспекте. Там они заказывали шампанское, которое позиционировалось как дорогой премиальный напиток, но наливали в бокалы дешевый алкоголь. При этом бокал мог стоить 6 тысяч рублей, сырная тарелка обходилась в 3,8 тысячи рублей, а мясная — в 4,2 тысячи.

Лицензии на алкоголь у кафе не было, кассовых аппаратов тоже, а чеки были фиктивными. Понимая, что их обманули, мужчины обращались в полицию.

Схема была раскрыта в октябре 2025 года.

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