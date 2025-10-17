Подставные свидания выявили в московском кафе

В Москве возбудили дело по факту мошенничества на свиданиях в кафе

В Москве возбудили дело по факту мошенничества на подставных свиданиях в кафе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

По данным ведомства, девушки знакомились в социальных сетях с мужчинами и звали их увидеться. На встрече девушки заманивали своих жертв в кафе, где заказывали шампанское. В меню оно позиционировалось как премиальное, однако на деле в бокалы наливали недорогую альтернативу. В результате мужчины получали чеки на большую сумму.

Мужчины, понимая, что стали жертвами обмана, обращались в полицию. В результате была организована проверка. Установлено, что кафе не имело лицензии на реализацию алкоголя, также выявлены другие грубые нарушения в работе заведения.

Устанавливается точное количество пострадавших.

