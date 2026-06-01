Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:39, 1 июня 2026Экономика

На улице российского города заметили ядовитую змею

Жители Владивостока встретили около автобусной остановки ядовитую землю
Виктория Клабукова

Жители Владивостока заметили на улице ядовитую змею. О встрече с опасной рептилией сообщает Telegram-канал «Район Бухта Тихая».

На пресмыкающееся горожане наткнулись на Сахалинской улице в районе автобусной остановки «Столовая» — змея переползала дорогу, направляясь в сторону энерготехникума. Как оказалось, это был щитомордник из семейства гадюковых, которую можно распознать по темным полосам на хребте и темным пятнам на боках. Его яд вызывает сильные внутренние кровоизлияния, острую боль и обширный отек. Для взрослого человека укус щитомордника редко становится фатальным, но в случае детей и животных может привести к летальному исходу.

Змей недавно замечали и в других городах Приморья. Со змеей в черте города столкнулись также жители Уссурийска в районе Солдатского озера. Такую повышенную активность рептилий эксперты объясняли аномально жаркой погодой, установившейся в регионе в мае.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина раскрыла существенную помощь Азербайджана

    Продюсер из ЮАР снимет фильм про российский город

    Названо условие для выдачи первого транша кредита Украине от ЕС

    Бывший муж «золотой судьи» поменял тактику в антикоррупционном деле

    В Windows нашли скрытые функции

    Главный поставщик сырья в ЕС столкнулся с риском массовых забастовок нефтяников

    В России назвали две самые сложные задачи СВО на 2026 год

    Москвичам назвали срок прихода потепления

    Россиянам раскрыли базовые принципы подбора экипировки для мотоциклистов

    Жители российского города остались без света

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok