На улице российского города заметили ядовитую змею

Жители Владивостока встретили около автобусной остановки ядовитую землю

Жители Владивостока заметили на улице ядовитую змею. О встрече с опасной рептилией сообщает Telegram-канал «Район Бухта Тихая».

На пресмыкающееся горожане наткнулись на Сахалинской улице в районе автобусной остановки «Столовая» — змея переползала дорогу, направляясь в сторону энерготехникума. Как оказалось, это был щитомордник из семейства гадюковых, которую можно распознать по темным полосам на хребте и темным пятнам на боках. Его яд вызывает сильные внутренние кровоизлияния, острую боль и обширный отек. Для взрослого человека укус щитомордника редко становится фатальным, но в случае детей и животных может привести к летальному исходу.

Змей недавно замечали и в других городах Приморья. Со змеей в черте города столкнулись также жители Уссурийска в районе Солдатского озера. Такую повышенную активность рептилий эксперты объясняли аномально жаркой погодой, установившейся в регионе в мае.