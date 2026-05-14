На улицы российских городов выползли змеи

В Приморье на городские улицы выползли змеи

Жители Уссурийска стали встречать рептилий прямо на городских улицах. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Рептилию заметили в районе Солдатского озера. Змея, как оказалось, принадлежала виду амурский полоз — пресмыкающееся выползло прямо на тротуар перед горожанами. Это не первый раз, когда жители Приморского края сталкиваются со змеями в черте города, — аналогичная встреча произошла недавно во Владивостоке. Такую повышенную активность рептилий эксперты объясняют аномально жаркой для региона погодой в мае.

Ранее ужа заметили на территории одного из жилищных комплексов в Новой Москве. Он стал неоднократно появляться вблизи жилых домов и даже приобрел кличку Гоша.

Куда меньшее гостеприимство проявил житель одной из многоэтажек на юге столицы. Со змеей москвич столкнулся прямо в туалете — королевская змея сбежала из террариума соседки и, побывав в нескольких квартирах, проникла домой к мужчине. Беглянку поймали.