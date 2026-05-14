Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:46, 14 мая 2026Экономика

На улицы российских городов выползли змеи

В Приморье на городские улицы выползли змеи
Виктория Клабукова

Кадр: Telegram-канал Amur Mash

Жители Уссурийска стали встречать рептилий прямо на городских улицах. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Рептилию заметили в районе Солдатского озера. Змея, как оказалось, принадлежала виду амурский полоз — пресмыкающееся выползло прямо на тротуар перед горожанами. Это не первый раз, когда жители Приморского края сталкиваются со змеями в черте города, — аналогичная встреча произошла недавно во Владивостоке. Такую повышенную активность рептилий эксперты объясняют аномально жаркой для региона погодой в мае.

Ранее ужа заметили на территории одного из жилищных комплексов в Новой Москве. Он стал неоднократно появляться вблизи жилых домов и даже приобрел кличку Гоша.

Куда меньшее гостеприимство проявил житель одной из многоэтажек на юге столицы. Со змеей москвич столкнулся прямо в туалете — королевская змея сбежала из террариума соседки и, побывав в нескольких квартирах, проникла домой к мужчине. Беглянку поймали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пригрозил ответом на массированные удары по Украине

    В России захотели увеличить число рейсов с Крайнего Севера из-за жалоб

    Меркель дала совет по переговорам с Трампом

    Основатель «Агаты Кристи» призвал обращать внимание на приметы и знаки судьбы

    Журналиста Венедиктова оштрафовали в России

    В российской школе пять детей пострадали из-за распыления перцового баллончика

    Российский учитель запретил число 67 на уроках математики с одной целью

    Россия резко нарастила вывоз халяльной продукции

    На Украине стали ждать глобальных перемен после ареста Ермака

    Рубио не дал Маску рассказать о переговорах Трампа и Си Цзиньпина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok