Россиянам назвали самые недооцененные китайские машины

Эксперт Титов: Haval F7 и Exeed TXL с пробегом заслуживают пристального внимания россиян

Какие подержанные китайские машины можно назвать незаслуженно недооцененными, а какие, напротив, переоценены, «Газете.Ru» рассказал заместитель генерального директора по направлению автомобилей с пробегом группы компаний «Авилон» Роман Титов.

По его словам, завышенная стоимость часто определяется не реальным техническим состоянием транспортного средства, а устойчивой репутацией марки. К таким моделям эксперт отнес отдельные версии Toyota Land Cruiser, Land Cruiser Prado, Camry, Lexus LX и RX, Hyundai Solaris, Kia Rio, а также некоторые Mercedes-Benz, BMW и Range Rover без прозрачной сервисной истории.

В числе недооцененных предложений на вторичном рынке Титов выделил китайские Haval Jolion, Haval F7, Geely Coolray, Geely Atlas Pro, Chery Tiggo 4 Pro, Chery Tiggo 7 Pro, Exeed TXL и RX. «Особенно выигрышными такие машины становятся, если они приобретены у официального дилера, имеют подтвержденную историю обслуживания и действующую гарантию либо остаточный срок гарантийной поддержки», — подчеркнул эксперт.

Причиной сложившегося стереотипа он назвал «психологический дисконт». Речь о той части покупателей, которая с осторожностью относится к китайским брендам, хотя надежность автомобилей, технологии и сервисное обслуживание заметно выросли.

Также специалист посоветовал обратить внимание на некоторые модели Volvo, Volkswagen Tiguan, Skoda Kodiaq, Mazda CX-5, а также Renault Duster, Renault Arkana и Renault Kaptur. В их стоимость обычно не закладывается большая брендовая наценка, при этом они имеют хороший ресурс, прозрачную сервисную историю и предсказуемые траты на эксплуатацию.

Ранее автоэксперт назвал россиянам типичные поломки в китайских машинах. В первую очередь выходят из строя электронные компоненты, сообщил он.