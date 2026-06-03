Руководителя российской турфирмы задержали после трагедии на Байкале

В Бурятии задержали руководителя компании, организовавшей тур на Байкал

В Бурятии задержали руководителя компании «Кристальный Байкал», организовавшей тур. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

19 мая судно-амфибия «Хивус» перевернулось на озере Байкал. Пять пассажиров, включая капитана судна, не выжили. Также известно, что компанию-организатора ранее уже обвиняли в нарушении правил безопасности.

По данным следствия, обвиняемая Мария Цивилева, зная об отсутствии разрешительных документов на перевозку пассажиров на аэролодке и понимая, что это небезопасно, продала 15 гражданам туры по акватории Байкала. Во время экскурсии лодка перевернулась и произошла трагедия.

Фигурантка задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что раскрыты подробности трагедии с катером на Байкале.