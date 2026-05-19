Руководитель турагентства раскрыла подробности трагедии с катером на Байкале

Раскрыты подробности трагедии с катером на Байкале — люди не выжили из-за того, что их накрыло судном. Об этом рассказала руководитель турагентства «Кристальный Байкал» Мария Цивилева Telegram-каналу «112».

По словам Цивилевой, сначала лодка накренилась. Пока она стояла в вертикальном положении, некоторых пассажиров смогли вытащить. Однако затем судно полностью перевернулось и придавило людей. Когда случилось опрокидывание, руководитель турагентства завела собственную лодку и поехала на спасение.

Также она отметила, что за организацию тура ответственности не несет — лишь арендует участок территории, на котором произошла трагедия.

19 мая судно-амфибия «Хивус» перевернулось на озере Байкал. Пять пассажиров, включая капитана судна, не выжили. Также известно, что компанию-организатора ранее уже обвиняли в нарушении безопасности.