Россиянин расправился с соседями и скрылся на даче

19:11, 19 мая 2026

Суд арестовал москвича, который убил двух соседей и скрылся на даче
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Суд в Москве заключил под стражу 42-летнего мужчину, который обвиняется в двойной расправе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

По версии следствия, все произошло 17 мая. Мужчина выпивал в квартире соседа по улице Корнейчука, когда между ними вспыхнул конфликт. В этот момент злоумышленник пошел к себе домой, взял молоток и вернулся к приятелю. Сначала он три раза ударил оппонента молотком по голове, а затем зашел в спальню и забил его жену. Супруги не выжили.

После содеянного нападавший вернулся в свою квартиру, снял окровавленную одежду и упаковал ее в пакет вместе с молотком. Улики он выбросил у дома, а затем уехал на дачу в Калужскую область, чтобы скрыться от силовиков. Там его и задержали.

Ранее суд в Ижевске отправил в СИЗО 68-летнего мужчину, который более десяти лет находился в розыске. Его удалось поймать благодаря домофону.

