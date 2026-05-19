Мир
19:56, 19 мая 2026Мир

МИД России выступил с предупреждением НАТО

Рябков: Москва будет остужать горячие головы в НАТО, угрожающие России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Россия будет остужать горячие головы в Североатлантическом альянсе, которые угрожают Москве. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Наши возможности повлиять на эти дискуссии [внутри НАТО] прежде всего связаны с предостережениями, которые мы транслируем западным оппонентам по обе стороны Атлантического океана о создаваемых ими рисках и решительном настрое России военно-технически парировать любые вновь создаваемые для нас угрозы», — указал дипломат.

Рябков отметил, что российская сторона регулярно прибегает к такой практике в расчете «остудить горячие головы в натовских столицах».

Ранее губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных прокомментировал призыв главы МИД Литвы Кястутиса Будриса к странам НАТО, заявившего о необходимости показать русским, что силы альянса способны прорваться в регион. Чиновник подчеркнул, что при таком развитии событий «ответ последует немедленно».

