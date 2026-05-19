21:01, 19 мая 2026

Появились кадры первого полета двухместного истребителя Су-57

Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Telegram-канал «Ростех»

Входящая в «Ростех» Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) показала кадры первого полета двухместного Су-57. Об этом говорится в Telegram-канале «Ростеха».

Боевую машину в небо поднял Герой России летчик-испытатель Сергей Богдан. Полет Су-57 прошел штатно в соответствии с условиями полетного задания.

«Сегодня наши авиастроители обеспечивают беспрецедентные объемы выпуска востребованных в войсках самолетов и непрерывно работают над развитием современных авиационных комплексов», — прокомментировали событие в «Ростехе». Уточняется, что боевая машина может использоваться не только для обучения пилотов, но и для организации и управления боевыми действиями объединенной группы пилотируемой и беспилотной авиации.

В ОАК отметили, что Су-57 создан для решения широкого спектра боевых задач. Самолет можно использовать в сложных метеоусловиях и в сложной помеховой обстановке.

Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров рассказал, что состоялся первый испытательный полет прототипа двухместного истребителя пятого поколения Су-57.

