Двухместный Су-57 совершил первый полет

Мантуров: Прототип двухместного Су-57 совершил первый испытательный полет

Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Состоялся первый испытательный полет прототипа двухместного истребителя пятого поколения Су-57. Об этом РИА Новости заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

По словам Мантурова, самолет был инициативно разработан российскими авиастроителями. «Начались летные испытания прототипа двухместного истребителя пятого поколения Су-57», — заявил он.

Мантуров уточнил, что, помимо уникальных боевых характеристик, Cу-57 будет обладать функционалом учебно-боевого самолета и возможностями самолета боевого управления.

Ранее авторы Telegram-канала Fighterbomber рассказали, что новая двухместная модификация российского истребителя пятого поколения Су-57 совершила проруливание. По информации медиа, самолет получит название Су-57Д или Су-57УБ.