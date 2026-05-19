Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:51, 19 мая 2026Наука и техника

Двухместный Су-57 совершил первый полет

Мантуров: Прототип двухместного Су-57 совершил первый испытательный полет
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Состоялся первый испытательный полет прототипа двухместного истребителя пятого поколения Су-57. Об этом РИА Новости заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

По словам Мантурова, самолет был инициативно разработан российскими авиастроителями. «Начались летные испытания прототипа двухместного истребителя пятого поколения Су-57», — заявил он.

Мантуров уточнил, что, помимо уникальных боевых характеристик, Cу-57 будет обладать функционалом учебно-боевого самолета и возможностями самолета боевого управления.

Ранее авторы Telegram-канала Fighterbomber рассказали, что новая двухместная модификация российского истребителя пятого поколения Су-57 совершила проруливание. По информации медиа, самолет получит название Су-57Д или Су-57УБ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Главнокомандующий ВСУ отреагировал на слухи о готовящейся атаке с территории Белоруссии

    Увидевший Путина 25 лет назад китайский инженер описал эмоции перед новой встречей

    США высказались о передаче обогащенного урана из Ирана в Россию

    В ВСУ придумали способ вернуть комиссованных из-за ранений в ряды армии

    Вэнс рассказал о большом политическом желании США

    Пранкера арестовали за поездку на диване по центру Москвы

    Стало известно о критической нехватке старшеклассников на Украине

    В России заметно выросли продажи одного вида машин в апреле

    У берегов Вануату произошло землетрясение

    Мощное уничтожение украинского ПВД с живой силой сняли на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok