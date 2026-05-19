На Камчатке вулкан вновь дал пепловый залп

На Камчатке вулкан Безымянный вновь выбросил столб пепла. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

На этот раз высота пеплового залпа превысила 10 километров. Шлейф распростерся в юго-восточном направлении от исполина в направлении Камчатского залива. Специалисты Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) при этом отмечают, что пепловое облако растянулось на северо-запад.

Вскоре пеплопад был зафиксирован в поселке Козыревск Усть-Камчатского муниципального округа. Выпадение пепла было незначительным и малозаметным. Жалоб от местных жителей не поступало. Кроме того, ученые допустили небольшие пеплопады в поселках Седанка и Тигиль.

В предыдущий раз столб пепла вулкан выбросил всего пару дней назад. Тогда его высота составила 6,5 километра. Вслед за ним пепел выпустил один из крупнейших на полуострове вулканов, Шивелуч. Столб пепла также поднялся на 6,5 километра над уровнем моря.