Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:41, 19 мая 2026Экономика

На Камчатке вулкан вновь дал пепловый залп

На Камчатке вулкан Безымянный вновь выбросил столб пепла
Виктория Клабукова

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

На Камчатке вулкан Безымянный вновь выбросил столб пепла. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

На этот раз высота пеплового залпа превысила 10 километров. Шлейф распростерся в юго-восточном направлении от исполина в направлении Камчатского залива. Специалисты Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) при этом отмечают, что пепловое облако растянулось на северо-запад.

Вскоре пеплопад был зафиксирован в поселке Козыревск Усть-Камчатского муниципального округа. Выпадение пепла было незначительным и малозаметным. Жалоб от местных жителей не поступало. Кроме того, ученые допустили небольшие пеплопады в поселках Седанка и Тигиль.

В предыдущий раз столб пепла вулкан выбросил всего пару дней назад. Тогда его высота составила 6,5 километра. Вслед за ним пепел выпустил один из крупнейших на полуострове вулканов, Шивелуч. Столб пепла также поднялся на 6,5 километра над уровнем моря.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Главнокомандующий ВСУ отреагировал на слухи о готовящейся атаке с территории Белоруссии

    Увидевший Путина 25 лет назад китайский инженер описал эмоции перед новой встречей

    США высказались о передаче обогащенного урана из Ирана в Россию

    В ВСУ придумали способ вернуть комиссованных из-за ранений в ряды армии

    Вэнс рассказал о большом политическом желании США

    Пранкера арестовали за поездку на диване по центру Москвы

    Стало известно о критической нехватке старшеклассников на Украине

    В России заметно выросли продажи одного вида машин в апреле

    У берегов Вануату произошло землетрясение

    Мощное уничтожение украинского ПВД с живой силой сняли на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok