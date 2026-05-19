22:16, 19 мая 2026

Эстония обвинила Россию в появлении дрона над территорией страны

МИД Эстонии обвинил Россию в появлении украинского дрона над территорией страны
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Сhris Robert / Unsplash

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна обвинил Россию в появлении украинского дрона над территорией страны. Об этом он написал в социальной сети X.

«Эти инциденты являются прямым результатом конфликта и провокаций России», — подчеркнул он.

Днем 19 мая власти Эстонии объявили воздушную опасность в стране. Минобороны республики сообщило, что Эстония впервые сбила беспилотник, предположительно, украинского происхождения над своей территорией.

До этого в Литве высказались о фиксации вторжения украинского беспилотного летательного аппарата в воздушное пространство.

