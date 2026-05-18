Бывший СССР
09:07, 18 мая 2026

В Литве высказались о фиксации вторжения украинского БПЛА в воздушное пространство

Каунас: Система не заметила вторжения БПЛА ВСУ в воздушное пространство Литвы
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Система контроля в Литве не заметила вторжения в воздушное пространство страны беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) 17 мая. Об этом заявил министр обороны Робертас Каунас в эфире национального радио LRT.

«Имеющимися электронными средствами обнаружения и слежения дрон обнаружить не удалось. Нам необходимо время, чтобы военно-воздушные силы интегрировали в единую систему закупленные и уже находящиеся в Литве дополнительные радары и средства борьбы с беспилотниками», — объяснил глава ведомства.

По его словам, это «сложная и ответственная работа», которая была начата в Литве всего около двух месяцев назад. Он добавил, что трудности в обнаружении дронов в воздушном пространстве республики также связаны с полетными характеристиками — малой высотой и большой скоростью беспилотников.

Ранее стало известно, что утром 17 мая в воздушное пространство Литвы вошел украинский беспилотник. Его обломки нашли на востоке страны вечером в воскресенье.

