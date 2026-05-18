Кинокритик заступился за беременную Моряк в фильме «Война и мир» Андреасяна

Кинокритик Никулин: Беременная Лиза Моряк не сделает хуже фильм «Война и мир»

Кинокритик Николай Никулин заступился за актрису Лизу Моряк, которую раскритиковали за участие в съемках фильма «Война и мир» во время беременности. Его комментарий приводит «Абзац».

Моряк исполнит в картине своего мужа Сарика Андреасяна роль Элен Курагиной. По словам Никулина, хейт в адрес беременной женщины недопустим. Эксперт подчеркнул, что готовящиеся к родам актрисы могли бы отказываться от работы, но героически выходят на площадку.

Кинокритик добавил, что в отзывах после премьеры не будет сделан акцент на беременности Моряк. «Если кто-то считает, что фильм будет плох, то, поверьте, совсем по другим причинам», — заключил он.

Ранее Лиза Моряк пожаловалась на критику из-за съемок во время беременности. Артистка заверила, что в кадре не будет видно округлившегося живота, и добавила, что ее обижают подобные комментарии, поскольку она успевает «и работать, и быть женой, и быть актрисой».