Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
09:30, 18 мая 2026Культура

Кинокритик заступился за беременную Моряк в фильме «Война и мир» Андреасяна

Кинокритик Никулин: Беременная Лиза Моряк не сделает хуже фильм «Война и мир»
Ольга Коровина

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Кинокритик Николай Никулин заступился за актрису Лизу Моряк, которую раскритиковали за участие в съемках фильма «Война и мир» во время беременности. Его комментарий приводит «Абзац».

Моряк исполнит в картине своего мужа Сарика Андреасяна роль Элен Курагиной. По словам Никулина, хейт в адрес беременной женщины недопустим. Эксперт подчеркнул, что готовящиеся к родам актрисы могли бы отказываться от работы, но героически выходят на площадку.

Кинокритик добавил, что в отзывах после премьеры не будет сделан акцент на беременности Моряк. «Если кто-то считает, что фильм будет плох, то, поверьте, совсем по другим причинам», — заключил он.

Ранее Лиза Моряк пожаловалась на критику из-за съемок во время беременности. Артистка заверила, что в кадре не будет видно округлившегося живота, и добавила, что ее обижают подобные комментарии, поскольку она успевает «и работать, и быть женой, и быть актрисой».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названы три кандидата на роль переговорщика с Россией

    В России взлетели продажи одного вида транспортных средств

    Возможность ЦБ вернуть заблокированные активы оценили

    Динамику торговли России с ключевым партнером оценили

    43-летняя Светлана Ходченкова в откровенном наряде станцевала на пилоне

    Раскрыт предсказывающий инфаркт точнее холестерина анализ

    В Москве наступила аномальная жара

    Двое юношей обеспечивали 9000 мошеннических звонков россиянам

    ФСБ раскрыла обманные методы вербовки россиян Украиной через чаты знакомств в Telegram

    Доктор Мясников призвал не отмахиваться от двух кажущихся безобидными симптомов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok