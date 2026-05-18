10:17, 18 мая 2026

Двое юношей обеспечивали 9000 мошеннических звонков россиянам

Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Петербурге сотрудники Следственного комитета (СК) России, ФСБ и МВД России пресекли противоправную деятельность двоих юношей, которые обеспечивали работу мошеннических кол-центров. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Молодых людей 17 и 18 лет обвинили в совершении преступления по статье 274.3 УК РФ («Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции»). По данным следствия, с февраля они под руководством кураторов из Telegram занимались администрированием абонентских терминалов пропуска трафика. Оборудование юноши получили путем курьерских доставок и установили его в арендованных квартирах на территории города и Ленинградской области. Жилье они еженедельно меняли с целью конспирации. За свою деятельность им платили 85 тысяч рублей.

Задержание юношей позволило заблокировать 9000 ежедневных мошеннических звонков гражданам. У них изъята техника, сами они заключены под стражу.

СК расследует уголовные дела в сфере компьютерной информации в 12 регионах России в отношении 43 человек в возрасте от 16 до 42 лет. Фигуранты действовали во Владимирской, Нижегородской, Омской, Саратовской, Томской областях, Пермском и Красноярском краях, Удмуртской Республике, республиках Северная Осетия — Алания, Крым. Им грозит наказание вплоть до 6 лет лишения свободы.

Ранее МВД предупредило, что мошенники начали использовать новые схемы, в рамках которых сообщают гражданам, что их накопления якобы являются частью резервного фонда России.

